بالفيديو : أصالة تسخر من رانيا يوسف.. والأخيرة ترد “بتمزح”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 08:19 صباحاً - بما يشبه السخرية المبطنة، تساءلت الفنانة السورية أصالة نصري إن كان فستانها شفافاً، في تلميح غير مباشر، لفستان الفنانة المصرية #رانيا_يوسف الذي أثار بلبلة الأسبوع الماضي في مصر.

وسألت أصالة الجمهور، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في القاهرة، الجمعة: “هل الفستان شفاف.. فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا”، ما استتبع موجة من الضحك والتصفيق من قبل الجمهور.

رانيا يوسف: “بتمزح”

في المقابل، ردت رانيا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”، السبت، قائلة: “علمت بما قالته، لكني لم أشاهد الفيديو، وأنا أحبها جدا وأحترمها وهي صديقتي” وتابعت “أعلم جيداً أنها لم تقصد الإساءة بقولها ذلك، كانت تمزح ليس أكثر، وعن نفسي أخذت الأمر بنية سليمة”.

يذكر أن رانيا كانت بررت في مقابلة مع أديب، ما حصل معها في قضية الفستان الشفاف، قائلة إن السبب كان “ارتفاع البطانة”.

وتعرضت الفنانة لهجوم واسع من قبل عدد من المصريين، الذين اعتبروا أن لباسها لا يتناسب مع تقاليد المجتمع، حتى إن أحد المحامين رفع دعوى ضدها، قبل أن يعود ويسحبها، إثر اعتذار رانيا يوسف.

المصدر: – العربية.نت