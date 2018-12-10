شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم تصوير.. يسرا اللوزى تسترجع ذكرياتها مع يوسف شاهين من 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الفنانة يسرا اللوزى صندوق ذكرياتها، لتعود بالذاكرة إلى 15 عاماً للوراء، حيث تذكرت كواليس تصوير أول يوم تصوير من فيلم إسكندرية نيويورك.

وشاركت يسرا اللوزى، جمهورها عبر "انستجرام" بصورة جمعتها بنجوم ومخرج العمل وعلقت بقولها: "أول يوم تصوير في فيلم إسكندرية نيويورك مع الأستاذ يوسف شاهين، 25 يناير 2003، احتفلنا بعيد ميلاد الأستاذ وبأول يوم تصوير كانت أيام حلوة".



يسرا ويسرا اللوزى ويوسف شاهين

ورغم ملاحظة الجمهور التغير الكبير فى شكل يسرا اللوزى على مدار هذه الأعوام، إلا أنهم عبروا عن إعجابهم بجمالها ورقة ملامحها، وحصلت الصورة على إعجاب الكثيرين.



يسرا اللوزى

يذكر أن فيلم "إسكندرية نيويورك"، من إنتاج عام 2004، وكتبه يوسف شاهين وخالد يوسف، ومن بطولة يسرا، محمود حميدة، لبلبة، ماجدة الخطيب، هالة صدقى، نيللى كريم، أحمد يحيى.