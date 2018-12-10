شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ينتهى من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم نبيل من نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل على اختيار باقى الأغانى، حيث يتواجد هيثم فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة حسبما صرح أكد لـ"الخليج 365".

وأضاف نبيل هيثم نبيل، أنه يتعاون مع فى ألالبوم مع الشاعر تامر حسين، والموزع أحمد وجية، كما يقوم بتلحين أكثر من أغنيه بنفسه، لافتًا أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها.

وكشف هيثم نبيل عن سبب تأخيره فى طرح الألبوم، بأنه حريص على اختيار أعمال مهمة لتكون مناسبة للذوق العام، حتى العمل ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل طرح العام الماضى باسم "مرحلة جديدة" وضم 15 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء منهم جلال إسماعيل وأيمن عز ومحمود وحيد وأسامة محرز، كما كتب هيثم لنفسه بعض الأغانى، ولحن كل أغنيات الألبوم، عدا أغنية واحدة من ألحان أحمد عز.