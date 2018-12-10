شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة: فيلم "خلى بالك من اللى جاى" يقدم فكرة جديدة للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد سلامة، على أنه انتهى من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "خلى بالك من اللى جاى" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم رانيا يوسف وابنته سارة سلامة ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال سلامة، لـ"الخليج 365"، إن الفيلم يحمل عددا من المفاجئات خاصة أنه ييتناول فكرة جديدة على السينما المصرية ويقدم من خلاله دور مختلف سوف يفاجئ به جمهوره، مضيفا أنه استمتع بكواليس تصوير الفيلم مع فريق العمل ووصفها بالرائعة حيث شعر أنهم اسرة واحدة متمنيا أن ينال العمل اعجاب الجمهور.

وتدور أحداث العمل عن 3 فتيات ليقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل الذى يشارك البطولة أمامها فى أحداث الفيلم لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.

فيلم "خلى بالك من اللى جاى" كان يحمل سابقا اسم "عش الدبابير" ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.

وعرض لأحمد سلامة مؤخرا مسرحية "أول يوم جواز"، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، منهم أيمن إسماعيل وبتول وباهر الشافعى وشهد وأيمن حمودة وسحر ومحمد رشاد ومحمد عمر، ديكور دكتور أحمد عبد العزيز، تأليف محمود السنطى، وإخراج حسام الدين صلاح.

تدور أحداث المسرحية حول طبيب من أصول صعيدية يقرر الزواج بعد حصوله على الدكتوراه، ولكن يصطدم بتقاليد الصعيد القديمة، وخاصة فيما يتعلق بليلة الدخلة فيحاول جاهدا أن يثنيهم عن تلك الأفكار البالية، فهل سينجح فى ذلك أم لا؟.