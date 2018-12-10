شكرا لقرائتكم خبر عن بتورتة على شكل آلة موسيقية.. عبير صبرى وبوسى شلبى يحتفلان بعيد ميلاد إدوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة عبير صبرى والإعلامية بوسى شلبى، بعيد ميلاد صديقهما الفنان إدوارد، حيث فاجئاه بتورتة عيد ميلاد فى جو احتفالى.

عبير صبرى تحتفل بعيد ميلاد إدوارد وشاركت عبير صبرى، صور الاحتفال بعيد ميلاد إدوارد عبر حسابها على "انستجرام"، ووجهت رسالة تهنئة لصديقها بقولها: "عيد ميلاد إدوارد كل سنة وأنت طيب يا أطيب قلب فى الدنيا ربنا يسعدك".

عبير صبرى وإدوارد وبوسى وظهر قالب التورتة الذى لفت أنظار الجمهور، على شكل آلة موسيقية، ويبدو أن عبير صبرى تعمدت تقديم التورتة لإدوارد بهذا الشكل نظراً لحبه وشغفه بالموسيقى، لا سيما أن دخوله عالم الفن كان من بوابتها كعازف جيتار.

عبير صبرى

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