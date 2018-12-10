5 أسباب تدعوك لمشاهدة فيلم سارة علي خان وسوشانت سينج الجديد

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

واجه الفيلم الهندي Kedarnath العديد من العقبات والمتاعب مؤخرًا، وبصرف النظر عن سارة على خان التي تصنع أول ظهور لها في بوليوود، كان الفيلم مشوبًا أيضًا بالخلافات، ولكن منذ إطلاق المقطع الدعائي بدأ الجمهور يترقب بشكل كبير عرض العمل الذي يقوم بإخراجه ابهيشيك كابور Abhishek Kapoor.

قبل إصداره في 7 ديسمبر، هناك خمسة أسباب تجعلك تصر على مشاهدة فيلم Kedarnath، الذي يشترك في بطولته أيضًا النجم الشاب سوشانت سينغ راجبوت:

1. الحبكة

الأحداث المتتابعة والمتسلسلة التي تتكون منها قصة Kedarnath هي قصة حب لفتاة هندوسية في رحلة حج ومرشدها المسلم.

كم عدد المرات التي لدينا فيها أفلام تستند إلى كوارث طبيعية حقيقية، وأخرى لا تزال حية في ذاكرتنا؟ ويستند Kedarnath، كما يوحي عنوانه، على فيضانات اوتاراخاند المدمرة التي وقعت فب عام 2013، ودمرت شمال الهند، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتقطع السبل.

وقد أبقى صانعي Kedarnath هذا في قلب الحبكة، ونسجوا حولها قصة حب لفتاة هندوسية غنية وصبي مسلم متواضع يصبح مرشدها بينما تقوم بفريضة الحج إلى معبد Kedarnath المقدس.

2. سارة على خان

ابنة سيف على خان والممثلة أمريتا سينغ، والنجمة القادمة في بوليوود، على الأقل هذا ما استطعنا استنتاجه حصلنا خلال ظهورها الأول في شاشة برنامج Koffee With Karan مؤخرًا.

3. سوشانت سينج راجبوت مع ابهيشيك كابور

كان سوشانت سينغ راجبوت قد بدأ أول ظهور له في بوليوود مع فيلم Kai Po Che للمخرج ابهيشيك كابور، وقد أثار الاثنان إعجابنا بفيلمهم الشهير الذي عرض عام 2013.4. لحظات مثيرة

جمع فيلم Kedarnath بعض الصور الرائعة من الفيضانات، فقد أعطانا برومو Kedarnath قمة التمتع بالرؤية البصرية واللقطات الواسعة لوادي الهيمالايا والفيضانات الخاطفة.

هناك لحظات من الإثارة، على سبيل المثال عندما تمسك سوشانت بقرون الثور للحصول على الدعم عندما غمر الماء سارة، وهي تتشبث بأبيها.

5. جدال

قبل وقت طويل من إطلاقه، واجه Kedarnath بالفعل نصيبه من الجدل. توقف التصوير في وقت ما بسبب نزاع الإنتاج بين ابهيشيك كابور وشركة الإنتاج.

كما واجه لاحقًا مشاكل من بعض الجماعات المتشددة بدعوى الترويج لـ “جهاد الحب”. لذا، إذا تمكن Kedarnath من محاربة كل الصعاب، فهو بالتأكيد يستحق المشاهدة.