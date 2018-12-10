سيدهارث مالهوترا وبارنيتي شوبرا يكشفان موعد عرض Jabariya Jodi

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أعلن الممثلان بارنيتي شوبرا Parineeti وسيدهارث مالهوترا Sidharth موعد إطلاق فيلمهما القادم Jabariya Jodi جباريا جودي - وهو 17 مايو 2019 - على وسائل التواصل الاجتماعي مع بوستر جديد، وذلك يوم الخميس 6 ديسمبر

تزامن إعلان بارنيتي ومالهوترا مع ما كشفته منتجة الفيلم ايكتا كابور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” أيضًا.

بدأ مالهوترا و شوبرا تصوير مشاهد “جباليا جود” Jabariya Jodi في أغسطس، وأطلق الممثلان البوستر الأول له أيضا في نفس الشهر.

ومن الواضح أن مالهوترا سيلعب شخصية “بهاي” سفاح من بيهار يساعد في خطف العرسان، أما بارنيتي فتحمل اسم بابلي وتفاصيل دورها لا تزال تحت مجهولة.

وقد ذكر سابقا أن كلا الطرفين سيخضعان للتدريب الصوتي والإلقاء من أجل تعديل لهجاتهما لكي تكون مناسبة تمامًا للفيلم، تحت قيادة المخرج براشانت سينج.

كان الفيلم يحمل عنوان Shotgun Shaadi سابقًا، وتدور قصته حول خطف العريس، وهي ممارسة سائدة في ولاية بيهار حيث يضطر العرسان لقبول الزواج تحت تهديد السلاح لتجنب المهر.