يسرا ستلجأ لهذه الطريقة الغريبة عندما تقرر اعتزال الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا، مؤخرًا في فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 17، والذي حلت عليه كضيفة شرف المهرجان لهذا العام.

يسرا، نفت في تصريحات صحفية لبرنامج «ذا إنسايدر بالعربي»، والذي يعرض على فضائية دبي، تفكيرها اعتزال الفن تمامًا، مؤكدة أنها لن تعلن اعتزالها للفن بشكل علني.

وأضافت: “حبعد وحنشغل في حياتي... عمري ما حقول إني اعتزلت، لأن الفن قدّم لها كثيرًا كما أحبته وقدمت له».

وكانت يسرا، قد عرض لها خلال المهرجان فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، للمخرج الراحل يوسف شاهين، وتم استقبال يسرا في مكان عرض الفيلم على نغمات أغنية «3 دقات».

وشارك من النجوم المصريين في فعاليات المهرجان الفنانة ليلى علوي، والفنان باسم سمرة، وعرض لهما في المهرجان فيلم «الماء والخضرة والوجة الحسن»، للمخرج يسري نصر الله، كما شاركت الفنانة بشرا، والمخرجة إيناس الدغيدي.

من ناحية أخرى تعود الفنانة المصرية يسرا، لاستئناف تحضيرات برنامجها الجديد، الذي يحمل اسم “الموعد”، والذي أعلنت عن تقديمه في العام الماضي.