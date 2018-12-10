أحمد عز وعمرو يوسف والفيشاوي يجتمعون من أجل «ولاد رزق».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج طارق العريان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور له برفقة فريق فيلم «ولاد رزق2»، خلال جلسات عمل استعدادًا لتصوير الفيلم.

الصور ظهر فيها كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد داود، وعبر العريان عن سعادته بعودة العمل مع نفس الفريق.

الاجتماع الأول عقد لإعادة قراءة سيناريو الجزء الثاني من الفيلم ومراجعة الخطوات التحضيرية لبدء التصوير، وشارك فيه كل نجوم الجزء الأول عدا أصحاب البطولة النسائية نسرين أمين وندى موسى، وغاب أيضاً ضيوف الشرف سيد رجب ومحمد ممدوح، ولم يتم الكشف عن اسم بطلة الجزء الثاني حتى الآن.

الجزء الثاني من تأليف السيناريست صلاح الجهيني، ومن المقرر تصويره نهاية ديسمبر الجاري، على أن يعرض في العام 2019، وتدور الأحداث حول عصابة مكونة من 4 أشقاء وأحد أبناء الجيران، ويرأس العصابة الفنان أحمد عز بدور «العقل المدبر» الذي يرغب في اعتزال عالم الإجرام ولكنه يتورط لمساعدة أشقائه.

وكان الجزء الأول من فيلم «ولاد رزق»، قد عرض في عيد الأضحى 2015، وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيلم «ولاد رزق» من إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وكريم قاسم وسيد رجب ونسيرن أمين.