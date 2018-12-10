بعد أزمة فستانها الفاضح.. رانيا يوسف تتعاقد على أول عمل عالمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جل مؤخرًا بسبب فستانها الفاضح، والذي ظهرت به في ختام مهجران القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

رانيا يوسف، كشفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو اديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «وقعت عقد جديد لأول عمل عالمي لي»، فرد عليها عمرو بقوله: «بالفستان أم بدونة».

وعلقت رانيا على تساؤل عمرو أديب، قائلة: «بدونه طبعًا لأنني سيدة مصرية محافظة وأرعى تقاليد المجتمع ولكن ماحدث في ختام المهرجان كان خطأ غير مقصود وربنا أعلم بالنوايا».

كما وجهت رسالة شكر خاصة لنقابة المهن التمثيلية بعد مساندتها لها في الأزمة الأخيرة لتي تعرضت لها وتوكيل محامي النقابة للدفاع عنها.

من ناحية أخرى، أنتهت رانيا يوسف، مؤخرًا من تصوير برنامج في أولى تجاربها في تقديم البرامج يحمل اسم “السندريلا والسندباد”.

وكانت رانيا يوسف، قد خضعت للتحقيق أمام النيابة العامة بسبب البلاغات التي قدمت فيها ضدها بتهمة نشر الفجور، واستمر التحقيق معها لأربع ساعات وافرج عنها بضمان البطاقة على أن تستمر التحقيقات.