هاني شاكر يفاجئ جمهوره بالزي المغربي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر الفنان المصري هاني شاكر مؤخرا إلى المغرب للمشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان مكناس والذي تمتد فعالياته في الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر.

شاكر فاجأ جمهوره، بنشره مجموعة صور له من المغرب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو مرتدي الزي المغربي، والذي كان عبارة عن جلباب أبيض مخطط باللون الأصفر مع طربوش أحمر.

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: “بمسي عليكم من المغرب الحبيب”، وهي الصور التي حازت على إعجاب جمهوره بشدة.

ومن ناحية أخرى، يستعد هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا على هامش مهرجان مكناس بالمغرب، وأقام مؤتمرا صحفيا هناك قبل الحفل.

يذكر أن هاني شاكر كان قد تعاقد مؤخرا مع شركة “فيكتوري لينك”، الرائدة فيي مجال الديجيتال لكي تتوالى مهمة توزيع أعماله في مصر والوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هاني شاكر قد احتفل مؤخرًا بخطوبة نجله الوحيد شريف، على نوران هاني، ابنة اللواء هاني عمرو وكيل محافظ البنك المركزي، ونشر صور الخطوبة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.