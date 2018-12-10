هنا شيحة مع زوجها وشقيقتها في زيارة لأشرف عبدالباقي بكواليس «مسرح مصر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص الفنان المصري أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة وشقيقتها الفنانة حلا شيحة على زيارة الفنان أشرف عبدالباقي في كواليس “مسرح مصر”.

فلوكس وهنا وحلا التقطوا الكثير من الصور التذكارية مع عبدالباقي ونجوم “مسرح مصر” في الكواليس”، ثم قاموا بمشاهدة العرض وسط الجمهور.

وعبرت هنا عن سعادتها بالعرض، على حسابها الخاص على “انستجرام”، بقولها: “في ضيافة مسرح مصر.. بجد امبسطنا النهاردة وضحكنا من قلبنا”.

وأضافت: “شكرا كل الممثلين الرائعين وشكرا أشرف عبدالباقي على مشروعك المبدع وحلمك اللي بتحققه كل يوم وبتشوفه بيكبر قدامك كل يوم ونجاحه محقق للسنة السادسة .. مسرح مليان بالجمهور اللي بيحب المسرح”.

كما كتبت الفنانة حلا شيحة: “مع أشرف عبدالباقي الجميل وكل فريق العمل المتميزين بجد وفنانين بجد”.

ومن جانبه نشر أشرف عبدالباقي مجموعة صور من زيارتهم له، وعلق عليها بقوله: “نورنا الفنان أحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة والفنانة حلا شيحة”.

يذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي يقدم حاليا في تقديم الموسم الرابع من عروض «مسرح مصر»، على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.