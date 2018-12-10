عاصي الحلاني يشعل حفله في القرية العالمية بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفل غنائي ضخم في القرية العالمية في دبي، ضمن أقوى 15 حفلة غنائيًة تشهدها دولة الإمارات بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

الفنان اللبناني أشعل الحفل بعدد كبير من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي أطرب بها جمهوره، منها: “بحبك وبغار”، “يا ميما”، “جن جنوني”، “واني مارق”، “يا طير”، “قولي جاي”، “ست الستات”، “مالي صبر”، “متل الكذبة”، “قومي أرقصي لي بعد”، و”الباب عم يبكي”، ورقص الفنان اللبناني على نغمات الدبكة والهوارة مما أشعل حماس الجمهور.

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير تجاوز عدده عشرات الآلاف، والذي وجاء من مختلف الدول العربية للاستماع لمطربهم المفضل، وقد تفاعل الجمهور مع أغنيات عاصي بالرقص والغناء.

ومن ناحية أخري، يضع عاصي الحلاني حاليا اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة القادمة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.

وكان عاصي الحلاني، قد تألق في حفل غنائي كبير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء السبت 4 نوفمبر 2018، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين.