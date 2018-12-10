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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الراقصة دينا تحتفل بعيد ميلاد والدتها فى جو عائلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الراقصة دينا بعيد ميلاد والدتها المصرية دينا بعيد ميلاد والدتها، ووجهت لها رسالة تهنئة رقيقة تمنت لها خلالها الصحة وطول العمر.
دينا تحتفل بعيد ميلاد والدتها
وظهرت دينا فى سهرة مع أسرتها ونجلها على، فى احتفال عائلى بعيد ميلاد والدتها، وعلقت على الصورة التى شاركتها عبر حسابها على "انستجرام" بقولها: "كل سنة وانتى طيبة يا ماما ربنا يخليكى لينا وعقبال ما تجوزى على وتفرحى بأولاده".
الفنانة دينا
وانهالت التعليقات من قبل جمهور الفنانة دينا مهنئاً إياها بعيد ميلاد ولادتها، حيث تغزلوا فى جمالها وأنها تشبهها إلى حد كبير.
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