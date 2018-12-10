شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى تنتهى من تصوير نصف مشاهدها بالجزء التانى من "البيت الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة لوسى من تصوير نصف مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، حيث صورت المشاهد فى عدد من الأماكن، منها مدينة الإنتاج الاعلامى ومنطقة دهشور وأحد الاستديوهات فى منطقة شبرامنت بالهرم، وجمعتها مع عدد كبير من الأبطال منهم سوسن بدر ومجدى كامل وريم هلال ودنيا المصرى.

لوسى تجسد ضمن أحداث العمل شخصية كريمة السيدة الصعيدية التى جاءت إلى القاهرة بعد وفاة زوجها وعادت مرة أخرى إلى الصعيد للبحث عن الميراث وتدخل هى وبناتها فى صراعات كبيرة مع أهل زوجها.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة

مسلسل "البيت الكبير" يرصد قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى.