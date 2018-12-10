شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه فى الهند.. شوف إطلالة المغنية الأمريكية بالسارى الهندى × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، لجلسة تصوير، فى الهند، وذلك على هامش زيارتها للدولة الآسيوية، لإحياء حفل خاص فى زفاف ابنة موكيش أمبانى أغنى رجل فى الهند، وهو الحفل الذى يحاط باستعدادات باذخة وقائمة طويلة من المدعوين من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.

وظهرت بيونسيه، فى إطلاله جذابة بالسارى الهندى، كما كان لها لقطات أخرى، خلال أدائها أحدى أغنياتها فى استعداداتها لإحياء حفل الزفاف، الذى يمتد على مدار 3 أيام.



بيونسيه فى الهند

ويذكر أن إيشا أمبانى (27 عاما)، ستزف إلى أناند بيرامال (33 عاما)، فى مومباى العاصمة المالية للبلاد، يوم الثلاثاء، لكن الاحتفالات تبدأ منذ مطلع الأسبوع، فى مدينة أودايبور، فى حفلات ومراسم ما قبل الزفاف تستمر ثلاثة أيام، فيما يمكن للمدعوين تحميل تطبيق يفصل لهم فعالياته التى تشمل الحفل الخاص الذى تحييه بيونسيه.



بيونسيه بالسارى الهندى

وكان قد سبق، أن قال مصدر فى المنطقة لـ"رويترز" - طلب عدم ذكر اسمه - إن أكثر من100 طائرة من رحلات الطيران العارض (شارتر) ستهبط فى مطار أودايبور الهادئ لنقل الضيوف، وسيحضر الزفاف عدد من نجوم بوليوود من بينهم بريانكا شوبرا التى تزوجت الأسبوع الماضى، فيما توقعت وسائل إعلام هندية، أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلارى، التى ترشحت للرئاسة فى عام 2016 عن الحزب الديمقراطى.



بيونسيه فى الهند

ولم يذكر المصدر، المبلغ الذى تقاضته بيونسيه لإحياء الحفل الخاص، كما لم تذكر وسائل الإعلام أيضا أى رقم، خاصة وأن الزواج يؤلف بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا، حيث تقول مجلة فوربس، إن ثروة أمبانى، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار، وذكر تقرير فى مجلة إنديا توداى، أن عائلة بيرامال لها استثمارات فى قطاعى الأدوية والعقارات، ومنحت للعروسين منزلًا مطلا على البحر فى مومباى مساحته 4645 مترا مربعا.

وقد تضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكرت مجلة إنديا توداى إن الدعوة الواحدة تكلفت 300 ألف روبية (4236 دولارا).



بيونسيه فى حفل زفاف ابنة أمبانى