نبيل الحلفاوي يهنئ مروان محسن: "فتحت ماتسيبهاش تقفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، لاعب الأهلي مروان محسن، بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

وعلق "الحلفاوي" قائلًا: "مروان محسن حمدلله على السلامة، أهي فتحت ماتسيبهاش تقفل بقى، وإنسى موضوع المحطة ده شوية، إن شاء الله الماتش ده وليد يستريح فيه بالكامل، لو هنغير ممكن ننتهزها فرصة لتليين مؤمن زكريا بعد الاستقرار".

وانتهت نتيجة مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، بفوز الأهلي بهدفين أحرزهما مروان محسن، ضمن الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.