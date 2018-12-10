شاهد… عبدالله بهمن: “احنا نمثل بيئة البوية والجنوس لانها موجودة بالمجتمع الكويتي”

كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 03:50 صباحاً -

نشر الفنان عبدالله بهمن عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”، مقطع فيديو، أعرب فيه عن استيائه الشديد من انتقاد أحد النشطاء لنجوم الفن، والذي وصفهم بأنهم لا يمثلون المجتمع الكويتي، وأن 90% منهم ليسوا كويتيي الأصل.

وقال “بهمن”، في الفيديو: “بتكلم عن موضوع أحد النشطاء الذي هاجم الفاشينيستات والفنانين وقال إنهم لا يمثلون المجتمع الكويتي، أنا رح أتكلم عن الشق الذي يخص الممثلين، نحنا نقدم المشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي، حتى ولو كان فردًا واحدًا عنده هذه المشكلة، وطالما هو عايش بالكويت إذا هو يمثل المجتمع مو بكيفك تلغي هذا الشخص”.

وأضاف: “فيما يخص بيئتنا نحنا الفنانين الي مو عاجبة حضرتك فهي أفضل وأنظف ألف مرة من بيئة المنتقدين، نحنا نطرح قضايا موجودة بالمجتمع مثل البويات (الفتاة المسترجلة) والجنوس (الجنس الثالث)، ولا يمكنك إلغاؤها، وخلق الفن ليناقش قضايا اجتماعية، ولا يمكن أن نقدم قصصا وحكايات سعيدة فقط لا تعبر عن مشكلات المجتمع”.

وانتهى الفنان عبد الله بهمن، مؤخرا، من تصوير مسلسل “عشاق رغم الطلاق”، بطولة صابرين بورشيد، وإيمان الحسيني، ولطيفة المجرن، وانتصار الشراح، ونور الكويتية.. وآخرين، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.