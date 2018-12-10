مروى اللبنانية تستعد لتصوير «قلبي يا ناس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة والمطربة اللبنانية مروى، مع شركة “وان شوت” للإنتاج الفني، والمخرج عمر حفيظ، على تصوير أحدث أغانيها “قلبي ياناس”، والأغنية من كلمات رامي جمال، وأحمد سامي، ومن ألحان محمد مصطفى، وتوزيع عمرو الخضرى.

وكانت النجمة اللبنانية مروى، قد احتفلت بعيد الفطر الأخير، بصورة حديثة لها، نشرتها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في الصورة بإطلالة مختلفة تماما، بفستان أسود أنيق، وجمعت شعرها لأعلى في تسريحة كلاسيكية، وتزينت بماكياج قوي، ووضعت نظارة طبية على عينيها منحتها إطلالة أكبر من عمرها.

مروى هنأت جمهورها، بقولها: أهديكم عطر الورد وألوانه لأرسل لكم جواب أنتم عنوانه ، ولأهنأكم بقدوم أجمل عيد وأيامه ، ولكل اصدقائي واحبابي بعيد الفطر المبارك أرسل لكم من صميم قلبي ( كل عام وانتم بألف خير تقبل الله مناومنكم صالح الاعمال).

وكانت مروى اللبنانية قد أوقفت جميع أنشطتها الفنية طوال شهر رمضان، وقررت السفر للاستمتاع بالشهر الفضيل بين أحضان أسرتها في لبنان.