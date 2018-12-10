شاهد النجم التركي سيركان تشاي أوغلو مع والديه.. منّ الأقرب شبهاً له؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم التركي سيركان تشاي أوغلو في صورة عائلية مع والديه لأول مرة، وهي اللقطة التي تبادلها فانز الفنان الوسيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

الصورة قسمت فانز سيركان فريقين، الأول يرى أن النجم التركي يحمل قدراً كبيراً من ملامح والدته، في الوقت الذي يرى الفريق الآخر أنه نسخة عن والده، متغزلين في وسامة الأخير بالرغم من كبر عمره.

من ناحية أخرى، يُعرض لسيركان تشاي أوغلو حالياً مسلسل «الحلقة» الذي يشارك في بطولته أمام هاندة إرتشل وكان يلدريم، كما عُرض له مؤخراً مسلسل «الذئب»، وهو العمل الذي يجسد فيه شخصية ضابط ضمن كتيبة تتعرض للكثير من المخاطر.

على الجانب الشخصي، يعيش سيركان قصة حب ملتهبة مع الفنانة التركية أوزجي جوريل، حيث نشأت علاقتهما خلال كواليس تصوير مسلسل «موسم الكرز» عام 2014، إلا أنهما لم يعلنان عن نيتهما في الارتباط الرسمي حتى الآن.