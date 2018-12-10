- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرص عدد كبير من النجامت على الترحيب بالفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة عربيًا باسم السلطانة هويام، في مسلسل «حريم السلطان».
ومن النجوم الذين شاركوا في الترحيب بها الفنانة إيمي سمر غانم، والإعلامية بوسي شلبي، والراقصة دينا، وعدد من النجوم.
وقدمت دينا، وصلة رقص مع مريم أوزرلي، على نغمات أغنية «يتعلموا» للفنان عمرو دياب، وظهرت في بداية الفيديو وهي مستغربة بعض الشيء للموسيقى العربية ولكنها انسجمت في الرقص مع دينا التي أخذت في تعليمها.
وكانت مريم أوزرلي، قد قامت بزيارة الفنان محمد إمام، في كواليس فيلمه الجديد «لص بغداد»، وعلق على الصور قائلا: «سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي لي أثناء تصوير الفيلم»، وقيل إنها من المقرر أن تشارك في الفيلم كضيفة شرف، ولكن الشركة المنتجة لم تحسم الأمر بعد حول مشاركتها.
وكانت النجمة التركية قد وضعت شروط، للمشاركة في أي عمل بالعالم العربي، وهي ألا تتكلم باللغة العربية، وثانيها أن تتقاضى أجرها كاملا باليورو وقبل بدء التصوير، وقامت بدور الوسيط بينها وبين الشركة المنتجة مصممة الأزياء التونسية إيمان الخميسي.
شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص للنجمة التركية مريم أوزرلي مع الراقصة دينا.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .