إسراء أوغلو تحتفل بعيد ميلادها بحضور بيرين سآت ونجوم الدراما التركية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التركية إسراء أوغلو الشهيرة بـ«ميسر» بعيد ميلادها في سهرة خاصة بمنزلها، حضرها مجموعة من أقرب أصدقائها داخل الوسط الفني التركي.
النجمة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«سمر» في مسلسل «العشق الممنوع» كانت من أبرز حضور سهرة عيد ميلاد صديقتها، حيث توطدت علاقة بيرين وإسراء خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «فاطمة»، ومسلسل «السلطانة كوسيم»، كما حضر الحفل، نجم مسلسل «أنت وطني»، الفنان بوران كوزوم، أكين كوتش، وغيرهم.
من ناحية أخرى، يُعرض لإسراء أوغلو حالياً مسلسل «تل الصقور» الذي تشارك في بطولته أمام بوران كوزوم و زيرين تكيندور الشهيرة بـ«لميس» في مسلسل «العشق الممنوع»، إيبوكي بوسات وغيرهم، في الوقت الذي تستعد فيه بيرين للعودة للدراما بعد غياب طويل بمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، ومن المنتظر أن يشاركها بطولته، الفنانة التركية بلجيم بيجلين، حيث تغيب بيرين عن الشاشة منذ عام 2015، إذ قدمت خلاله مسلسل «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول، ثم اعتذرت عن تقديم الموسم الثاني، لتقدمه النجمة التركية نورجول يشيلجاي بدلاً منها.
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