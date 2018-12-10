مولود بوراك أوزجفيت المنتظر يتلقى عرضاً مليونياً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» لاستقبال مولوده الأول من زوجته، الفنانة التركية فهرية أفجان خلال أشهر قليلة مقبلة، وهو الحدث الذي ينتظره ملايين من عشاق النجمين، ليس فقط في تركيا وإنما في العالم العربي أيضاً.

نجاح وشعبية بوراك وفهرية، دفع إحدى المجلات العربية في دبي، لعرض مبلغ يصل إلى مليون دولار على الزوجين، مقابل نشر أول صورة لطفلهم المنتظر حصرياً عليها، إلا أن النجمين رفضا العرض.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما في مسلسل «طائر النمنمة».

من ناحية أخرى، يستعد بوراك أوزجفيت لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى»، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».