ميجان ماركل تستعد للولادة بالتنويم المعناطيسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تنتظر الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، وضع مولودها الأول خلال شهر مارس المقبل.

تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن رغبة ميجان دوقة “ساسكس”، في ولادة طفلها عن طريق التنويم المغناطيسي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن ميجان ماركل تستعد لمغادرة نوتنجهام كوتيدج بقصر كنسينجتون في العاصمة لندن، حيث تقوم رفقة الأمير هاري بتجهيز مقر إقامتهما الرسمي، وهناك بعض الأحاديث حول إمكانية ولادتها لطفلها الأول في منزل فروجمور الريفي.

الصحيفة أضافت أنه لا يعتقد أن دوقة “ساسكس” ستضع مولودها الأول في جناح “ليندو” بمستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت دوقة “كامبريدج” كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، أطفالها الثلاثة، بل تخطط ميجان للولادة في منزل وندسور.

ووفقا للصحيفة قال مصدر مطلع: إن ميجان مشغولة بوضع خطط لإنشاء حضانة في منزلها الجديد مع الأمير هاري، في فروجمور الريفي، وجناح لوالدتها دوريا راغلاند، التي تشجعها على اتخاذ قرار الولادة الطبيعية باستخدام الولادة بواسطة التنويم المغناطيسي.

المصدر أضاف إن والدة ميجان، دوريا البالغة من العمر 62 عاما، على استعداد لمساعدة ميجان وهاري في العناية بطفلهما الأول.