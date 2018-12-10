مطالب بإخضاع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لفحص المخدرات بسبب الماريجوانا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، لموقف محرج بعدما أطلق مزحة مؤخرا، تسببت في المطالبة بإخضاعه لفحص المخدرات.

السيناتور أنتونيو تريلانس - وهو معارض للرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي - طالب بإخضاع الرئيس لفحص مخدرات عقب المزحة الجدلية التي أطلقها مؤخرا حول لجوئه للماريجوانا أحيانا قبيل الاجتماعات المملة.

السيناتور الفلبيني، أنتونيو تريلانس، قام بتحدي دوتيرتي علنا، مطالبا إياه بأن يقوم بفحص مخدرات لكي يثبت لشعبه عدم استخدامه أيا من هذه المواد ذات التأثير النفسي.

الرئيس الفلبيني في رده على المطلب الأخير، رفض عرض تريلانس بإجراء الفحص، في الوقت الراهن، في حين قام البعض من رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بانتقاد قرار الرئيس وعدم قبوله التحدي.

القصة كانت قد بدأت عندما تحدث دوتيرتي خلال مؤتمر آسيان الأخير في سنغافورة، وذكر أن الماريجوانا تساعده في البقاء يقظا خلال “الأنشطة القاتلة” للمؤتمرات الدولية.

التصريح المفاجئ شكل صدمة في الأوساط الإعلامية، ليعاود الرئيس الفلبيني الحديث بعد أقل من ساعة، مؤكدا أن الأمر كان مجرد مزحة.