الأمير هاري يتلقى تهديدات بالقتل.. والسبب زوجته ميجان ماركل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، تهديدات بالقتل من قبل مجموعة وصفت بالنازية.

قناة “BBC ” كشفت عن تحقيق كان قد أجري وأظهر أن مجموعة نازية بريطانية جديدة تطلق على نفسها تسمية Sonnenkrieg Division دعت إلى قتل الأمير هاري بسبب زواجه من ميجان ماركل، وأرجعت السبب إلى أن الأخيرة تنتمي إلى عرقين مختلطين ولا تنتمي إلى عالمه.

وبحسب القناة، نشرت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوق “ساسكس” مع شعارها وصورة مسدس موجه إلى رأسه وعبارة: “على الموعد لاحقاً، خائن العرق”.

مجلة “غالا” الفرنسية، ذكرت أن الأسرة الملكية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مع اقتراب موعد ولادة طفل الأمير وميجان ماركل.. مشيرة إلى أن المجموعة أسست من قبل أندرو دايموك، وهو طالب في جامعة “باث” ويبلغ الـ21 من عمره.

المجلة أضافت أنه نقل عنه نفيه أي ارتباط له بهذه التهديدات، وذلك رغم نشر مجموعته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل كثيرة تشجع على العنف وتقيم الدعاية لأدولف هتلر وتشارلز مانسون.

تحقيق الـBBC أشار إلى أنه تم منذ أشهر إلقاء القبض على قائد المجموعة براندون راسل، بسبب تصنيعه القنابل، كما اعترف، بحسبه، عضوان منها بقتل أفراد من الشرطة، وقد وضعت القناة هذه المعلومات بتصرف السلطات.