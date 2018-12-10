ميجان ماركل تحدث أزمة في القصر الملكي بملابسها الشفافة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، لانتقادات قاسية بعد ظهورها، بتنورة شفافة كشفت عن ملابسها الداخلية خلال رحلة تجول قامت بها.

بض التقارير أكدت أن إطلالة ميجان ماركل أوقعتها في مشاكل مباشرة مع الملكة إليزابيث لأن القواعد الملكية تفرض الاحتشام في الملابس.

من ناحية أخرى كشفت الخلافات بين كيت ميدلتون، وميجان ماركل، داخل أروقة القصر الملكي البريطاني، العديد من الأسرار التي لم يكن أحد يعلمها.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوقا “كامبريدج”، لم يبديا في البداية رضاهما عن العلاقة التي جمعت الأمير هاري وميجان ماركل قبل الزواج.

الصحيفة نقلت عن مصدر قوله: اعتبرا أن الأمور تسير بين الأمير والممثلة بشكل سريع جداً، وقد شعر ويليام تحديداً بالقلق؛ وعبر عن شكوكه على مسمع من شقيقه المقرب منه.