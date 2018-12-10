لماذا رفض محمد صلاح استلام جائزة أفضل لاعب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، استلام جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه ليفربول أمام بورنموث، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في لفته إنسانية رائعة منه ليهدي الجائزة لزميله جيمس ميلنر.

نجم المنتخب المصري كان قد تألق في انتصار ليفربول على بورنموث برباعية مقابل لا شيء مسجلا ثلاثية “هاتريك”، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 10 بالتساوي مع مهاجم أرسنال أوباميانج، وذلك بعد أداء رائع جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وأثناء إعطائه الجائزة رفض استلامها.

صلاح أهدى جائزة أفضل لاعب في المباراة إلى زميله جيمس ميلنر بمناسبة خوضه المباراة رقم 500 له بقميص ليفربول.

صلاح قال في تصريحات له: ميلنر هو من يستحق تلك الجائزة على مسيرته الرائعة مع ليفربول، الجائزة لميلنر بمناسبة مباراته رقم 500 مع ليفربول.. أتمنى أن نحقق شيئا هذا الموسم من أجله.

صلاح عاش ليلة خاصة بعدما وصل لهدفه العاشر في الدوري حيث لم يكتف بالتسجيل مرة أو اثنين بل سجل ثلاث مرات ليصبح أول لاعب في ليفربول يسجل ثلاثية خارج أرضه منذ ثلاثية لويس سواريز في مرمى كارديف سيتي في مارس 2014.

”الريدز” ارتفع رصيده بعد الفوز إلى 42 نقطة في الصدارة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي وتوقف رصيده عند 41 نقطة.. أما بورنموث فتوقف رصيده عند 23 نقطة بالمركز السادس في انتظار نتائج إيفرتون ويونايتد ليصبح مهددا بالتراجع عدة مراكز.