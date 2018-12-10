أمبر هيرد أميرة هوليوود الحسناء تطوي صفحة جوني ديب وترفض الحديث عنه.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تشعر نجمة هوليوود الحسناء أمبر هيرد بصواب انفصالها عن زوجها النجم جوني ديب العام الماضي وترغب في أن تطوي تلك الصفحة من حياتها.

في مقابلة مع موقعhollywoodreporter.com ، قالت أمبر: لن أتحدث عن جوني. أنا مهتمة أكثر بالحديث عن العمل الذي أقوم به والأشياء التي أشعر بالفخر بها.

تزوجت أمبر من جوني ديب في عام 2015 وفي عام 2017، انفصلا وسط اتهامات بأن ديب كان مسيئًا لها.

بعد الانفصال، تبرعت أمبر بتسويتها الكاملة البالغة 7 ملايين دولار إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، حسبما أفاد موقع metro.co.uk.

من جهة ثانية تشارك أمبر هيرد في فيلم أكوامان المقرر طرحه في 21 ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، ونيكول كيدمان، وراندال بارك وغيرهم وهو من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

تدور أحداث الفيلم حول آرثر كاري الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم.