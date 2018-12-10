شكرا لقرائتكم خبر عن جزءان جديدان من فيلم Crazy Rich Asians بعد نجاحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت استديوهات وارنر بروزر أنها بدأت العمل على جزئين جديدين من فيلم الكوميديا Crazy Rich Asians بعد النجاح الكبير الذى حققه، ولم تكشف الشركة موعد نهائى لطرح أى من الأجزاء فى الأسواق.
وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 238 مليون دولار حول العالم، الفيلم ينتمى إلى فئة الكوميديا الرومانسية، ومدته حوالى الساعتين.
وبلغت تكلفة إنتاجه 30 مليون دولار، ومن ﺇﺧﺮاﺝ جون إم تشو، وإعداد وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى بيتر شيربيلى وأديل ليم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جيما تشان، ميشيل يوه، ليزا لو، كين جيونج، هنرى جولدينج.
قصة الفيلم تدور فى إطار كوميدى رومانسى حول المواطنة الأمريكية ذات الأصول الصينية راشيل شو، التى تقرر الذهاب مع صديقها إلى سنغافورة للالتقاء بأسرته، ومن هنا تنغمس فى حياة اﻷثرياء هناك، وتكتشف أن حبيبها ينحدر من عائلة فائقة الثراء ذات ماض غامض.
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