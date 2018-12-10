محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس السبت، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بمحمد منير، نقابة المهن التمثيلية، تامر حسين، ماجدة الرومي، شيرين عبد الوهاب، منة فضالي، وغيرهم. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الفنية| وفاة الفنان أحمد السيد ورسالة رانيا يوسف لنقابة الممثلين وحفل هيفاء في القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .