دانا حمدان تدخن السيجارة ورامي عياش رفقة ابنته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد -محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 من لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بتقنية الأبيض والأسود، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وهي تدخن السيجارة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، على طريقة "سيلفي"، أظهرتها تقود سيارتها مرتدية جاكت من الفرو. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

أمل حجازي

نشرت المطربة أمل حجازي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا فضي لامع. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، أظهرته في لقطة عفوية ضاحكًا. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمر سلامة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

رامي عياش

نشر المطرب رامي عياش صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها يحتضن ابنته "ايانا ". ونالت الصورة إعجاب الجمهور.​