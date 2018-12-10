محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية. وفي النشرة التالية، نقدم لكم مجموعة متنوعة من أخبار بيلا حديد، بليك لايفلي، إليزابيث بانكس، جيسيكا تشاستين، مادونا، نيكي ميناج، وآخرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة هوليوود| ريز ويزرسبون تستعد للكريسماس وبانكس من كواليس "ملائكة تشارلي" وبيلا حديد مع الفراشات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .