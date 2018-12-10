موعد جنازة وعزاء الفنان أحمد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج مازن الغرباوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ميعاد جنازة وعزاء الفنان أحمد السيد الذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب الغرباوي عبر صفحته "جنازة العترة حبيب الكل المنتج الفني ومدير المسرح الكوميدي أحمد السيد، غداً الاثنين 10 ديسمبر ظهراً من مسجد السيدة نفسية، والعزاء بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم".