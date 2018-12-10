في ساقية الصاوي .. مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة

كتبت - إيمان العوضي

تستعد قاعه الكلمة بساقية الصاوي، لعرض مجموعة من الأفلام القصيره ضمن "مهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة" بدورتة التاسعة، وذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق 11 و 12 ديسمبر.

يشار إلي أنه من المقرر عرض الفيلم القصير "بتمني"، ومده عرضه أربع دقائق، وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً،تأليف إيهاب ناصر، تصوير أبو العزايم الوكيل، تمثيل

وإخراج أيمن مرجان.أما يوم الأربعاء فيعاد عرض فيلم "بتمني"، بالإضافه لفيلم "كرامة"، الحاصل علي جائزة أفضل فيلم قصير بجامعة حلوان، ومده عرضه 11 دقيقة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، إخراج منة جمال، وإسراء حامد.