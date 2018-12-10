الكاميرات تلتقط حديث جانبي بين ولي العهد السعودي وممثل قطر في القمة الخليجية

كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:43 صباحاً -

الامير محمد بن سلمان

التقطت عدسات الكاميرات الناقلة للقمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، حديثا دار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وممثل قطر في القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.

وأوضح متابعون أن الحديث ربما يكون من منطلق البروتوكول، ودار في إطار واجب الضيافة من قبل المملكة.

وتلقى تميم بن حمد أمير قطر، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان لحضور القمة التي وفقا للعديد من التقارير قد تشهد إيجاد الحلول للأزمة الخليجية.