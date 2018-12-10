حسين الجسمي يعلن مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:43 صباحاً -
حسين الجسمي يغني في الفاتيكان
أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاركته في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان، مساء الـ15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، ليصبح أول مطرب عربي يشارك في هذا الحدث.
وقد اعلن الجسمي عن هذه المشاركة في تغريدة له عبر تويتر قال فيها: ” بالتسامح والتعايش السلمي في العالم نعزّز رؤية زايد قيادة وشعب، ومنهاجي السعي في تطبيقها للتقارب بين الأديان والشعوب ويشرّفني تلبية دعوة الفاتيكان بالمشاركة كأوّل فنان عربي في حفل عيد الميلاد السنوي الخيري والذي يعود ريعه للاجئين في أربيل بالعراق وأوغندا”.
وتأتي مشاركة الجسمي في الحفل برفقة فرقة الأوركسترا الكبرى، تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وسيتم تسجيل الحفل وعرضه ليلة الكريسماس من خلال القناة الإيطالية الخامسة، وعبر قنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.
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