سعد لمجرد في أول تعليق بعد خروجه من السجن وهذا ما كشفه

بعد اربعة ايام على اطلاق سراح بشكل مؤقت بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية مع، وبعد غياب اشهر عن التواصل مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، اطل اخيراً المغني المغربي سعد لمجرد عبر الشبكة العنكبوتية وشكر كل من وقف الى جانبه من فنانين واعلاميين وجمهور. وكشف انه سيطرح اغنية جديدة بعنوان “بدك ايه” بتاريخ 17 ديسمبر الجاري.

وقال سعد لمجرد على حسابه على تويتر:

“الحمد لله رب العالمين.. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين و أصدقاء و فنانين وعائلة لمجرد والركراكي. الوالد والوالدة الله يخليكم لي وتستمر الحياة . كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر 2018 بعنوان “بَدِّك ايه” الساعة الثامنة بتوقيت المغرب“.

وارفق التغريدة بصورة وهو يجلس في احد المسابح.

وكانت مصادر مقربة من “لمجرد” قد ذكرت انه تم إطلاق سراحه مؤقتًا، مساء الأربعاء، 5 ديسمبر بقرار من قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، في تهمة اغتصابه لفتاة فرنسية بحسب ما جاء في جريدة “المغرب اليوم”.

وكانت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا قد قضت بحبس سعد لمجرد اثر توقيفه في مدينة سان تروبيه على ذمة التحقيق في السادس والعشرين من آب/أغسطس الفائت، للنظر في شكوى تقدمت بها شابة اتهمته بالاغتصاب بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.

وسعد لمجرد ملاحق في فرنسا بدعاوى اغتصاب سابقة تعود لعام 2016.