انت الان تتابع تفاصيل خبر "مروح ع فلسطين".. من أيام قرطاج التونسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:16 صباحاً - أطلقت تونس الدورة العشرين من أيام قرطاج المسرحية مساء يوم السبت على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور عدد من المسرحيين العرب والأفارقة.

وشمل الافتتاح فقرات استعراضية وأدائية على مسرح الأوبرا إضافة إلى عروض للسيرك والموسيقى بشارع الحبيب بورقيبة، أشهر شوارع تونس العاصمة.

وقال وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، في كلمة الافتتاح، إن احتفاء أيام قرطاج المسرحية بدورتها العشرين "هو حدث يبعث على الفخر، لكنه يطرح في الوقت نفسه التفكير الجدي في العديد من الإصلاحات التشريعية، التنظيمية والمؤسساتية، إضافة إلى التنقيحات الضرورية في سياسة الدعم العمومي".

وترفع الدورة الجديدة شعار "استنطاق ذاكرة المهرجان"، إذ قدم مسرحيون تونسيون عرضاً ارتجالياً يؤرخ لأهم محطات المسرح التونسي بعنوان: "مسرحيون تونسيون يتذكرون"، شارك فيها رؤوف بن عمر وزهيرة بن عمار وجميلة الشيحي وعاطف بن حسين وعبد العزيز المحرزي ووحيدة الدريدي.

كذلك كرم المهرجان مجموعة من الفنانين ممن أسهموا في إثراء الساحة المسرحية بأعمالهم وكتاباتهم، وهم: صباح بوزويتة ولطيفة القفصي ودليلة مفتاحي ومنصور الصغير وصابر الحامي وبحري الرحالي من تونس، وعبد الله راشد من الإمارات، وخالد الطريفي من الأردن، وحسن كوياتي من بوركينا فاسو، وكارول مولنكا كارامارا من رواندا.

وعرض المهرجان في الافتتاح مسرحية "مروح ع فلسطين" للمخرجة البرتغالية ميكائيلا ميراندا، وبطولة معتز ملحيس وعلاء شحادة وأمير أبو الرب ورنين عودة وسماح محمود وإيهاب تلاحمة.

واختتم الحفل بقراءات شعرية للفلسطينيين مريد البرغوثي وتميم البرغوثي في إطار الاحتفاء بفلسطين كضيف شرف للدورة العشرين.

وتقدم الدورة الجديدة التي تستمر حتى 16 ديسمبر 117 عملاً مسرحياً من 39 دولة.