شكرا لقرائتكم خبر عن هلليلويا.. هبة طوجى تحتفل بالكريسماس فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبانية هبة طوجى للاحتفال لأعياد الكريسماس مع جمهورها اللبنانى، عبر حفل غنائى كبير تحتنضه كنيسة "أور ليدى اوف مانتارا" فى قلب مدينة مغدوشة، وذلك فى تمام الثامنة مساء السبت المقبل. وتطرب طوجى عشاقها اللبنانيين بتوليفة غنائية من ألبومها الأخير "هلليلويا"، والذي ظه رللنور فى نهاية العام الماضى، وقدمته بشكل هدية خاصة لجمهورها بمناسبة أعياد الكريسماس، حيث يضم فى جعبته 11 أغنية مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية لأشهر الأعمال الغنائية فى الميلاد، منها "يارب" و"ليلة عيد" و"ليلة الميلاد".

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