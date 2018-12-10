شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدية عيد ميلاد شريهان ورسالة الحب الموجهة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شريهان، بعيد ميلادها الـ54، يوم الخميس الماضى، الموافق 6 ديسمبر، وتلقت على مدار عدة أيام التهنئات من محبيها من الجمهور، إضافة إلى زملائها وتلامذتها فى الوسط الفنى، وبعد مرور عدة أيام على الاحتفال ظلت الفنانة القديرة تكن لعشاقها أطيب المشاعر لاهتمامهم بتهنئتها والاحتفال معها بعيد ميلادها.



تورتة عيد ميلاد شريهان

ووجهت الفنانة شريهان، الأحد، رسالتها الثانية لجمهورها وزملائها اللذين احتفلوا بعيد ميلادها، حيث نشرت صور لها أثناء الاحتفال، حيث توضع أمامها تورتة عيد الميلاد، وبجوارها الهدايا، معلقة عليها "شكرًا لكل من أرسل لى معايدة فى يوم عيد ميلادى.. قلبى بيشكركم.. حبكم حياة".

وكانت تلك الرسالة الثانية للفنانة شريهان، بعد رسالة أخرى، نشرتها يوم 7 ديسمبر، وقالت فيها "لأ أنا مش مبسوطة !! .. أنا أعظم إنسانة بحبكم .. من إمبارح وأنا بدور على كلمات ومعاني حب وشكر جديده وتليق بكم "متلخبطه" وحقيقي حبكم حياة".



شريهان تحتفل بعيد ميلادها