شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تقدم نصائح لصناع فيلم Avengers للوصول إلى الرجل الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الحساب الرسمى لوكالة ناسا على موقع التغريدات تويتر بنشر تغريدة تعرض المساعدة على شركة مارفل صانعة فيلم Avengers، حيث وجهت ناسا نصيحة للشركة من أجل عودة الرجل الحديدى والذى فقد فى الفضاء بالجزء الأخير من الفيلم، وذلك بالتزامن مع طرح التريلر الرسمى للجزء الرابع من الفيلم، حيث أوصت ناسا بعمل مسح للسماء لمعرفة مكان الرجل الحديدى، مؤكدة أنه عليه أن يستمع إلى أجهزة التحكم الأرضية، وذلك كنوع من الدعابة والمغازلة للفيلم وصناعه، خاصة مع تزايد أعداد المنظرين للنسخة الرابعة من العمل.

ويأتى رد الوكالة بعدما ورد لها العديد من التغريدات التى تطلب منها النصائح لعودة الرجل الحديدى إلى الأرض، وهو ما استجابت له الوكالة من خلال حسابها بنشر تلك التغريدة.



حساب ناسا

الجزء الأخير من فيلم Avengers استطاع أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار دولار فى دور العرض حول العالم، ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "المنتقمون" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة جدًا التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة "المنتقمون" واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.