شكرا لقرائتكم خبر عن أهم شنبين فى الكوكب.. أحمد عبد العزيز ينضم لقائمة نجوم "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " كلبش 3 "، يأتى الجزء الثالث من المسلسل الشهير، ضمن أقوى المسلسلات التى تستعد للمنافسة فى سباق رمضان 2019، ، وانضم مؤخرًا لفريق العمل النجم أحمد عبد العزيز، الذى نشر صورته أثناء توقيع العقد، وعلق المخرج بيتر ميمى: "كده معانا أهم شنبين فى تاريخ الكوكب.. أحمد عبد العزيز اللواء جلال خطاب"، وذلك فى إشارة إلى النجم أمير كرارة، الذى اشتهر بالشنب فى أحداث المسلسل على مدار الجزئين الماضيين.



أحمد عبد العزيز ينضم لمسلسل كلبش 3

ويعد "كلبش" أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم الجزء الثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزئين الأول والثانى، كما أنه أول المسلسلات التى تم البدء فى تصويرها، حيث تم الانتتهاء من 5 أيام فى العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر استئناف باقى الأحداث فى القاهرة بعد الانتهاء من التعاقدات مع باقى فريق العمل.



أحمد عبد العزيز يوقع عقد الانضمام لمسلسل كلبش 3

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، وهالة فاخر ومحمود البزاوى ودينا فؤاد وريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.