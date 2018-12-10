شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون مشاهدة للتريلر التشويقى لـGame of thrones فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق التريلر الأول الرسمي للموسم الثامن والأخير من المسلسل الأسطوري Game of thrones، الذى كشفت عنه شبكة HBO، مشاهدات وصلت إلى 11 مليون مشاهدة على الحساب الرسمي للمسلسل على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وبالرغم من مدة الفيديو التى استمرت لأقل من دقيقة إلا أنه يحتوى على الكثير من التوقعات، خاصة مع مواجهة الجليد والنار لبعضهما والتى تمثلت بتجسيد الجليد بالووايت ووكر والذئاب التى ترمز لـ"ستارك" وتجسيد النار بالأسد، التى ترمز لـ"اللانيستر"، والتى توقع الكثيرين نشوب حرب بين العائلتين بعد انتهاء الحرب الكبرى.

واستندت النظرية إلى احتمالية خسارة ستارك للحرب الكبرى وسيطرة جيوش الوايت ووكز على الشمال وزحفهم فيما بعد للقضاء على "اللانيستر" المتمثلين فى الأسد بقارة ويستروس.

الموسم الجديد من المقرر عرض أولى حلقاته فى إبريل المقبل، والتى ستضم 6 حلقات فقط تبلغ مدة كل حلقة حوالى ساعتين، وتتوقع شبكة قنوات HBO التليفزيونية، أن تحصد ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة المقبلة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من مسلسل الدراما والخيال العلمي Game of thrones، لمقرر طرحه أوائل العام المقبل، بحسب دراسة أجرتها مؤخرًا.

Game of thrones بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.