بالزي الهندي.. "بيونسيه" تبهر الحضور بحفل زفاف ابنة أغني رجل في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة العالمية بيونسيه صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت خلالها وهي ترتدي زي هندي أثناء تواجدها لإحياء حفل زفاف "إيشا أمباني" ابنة موكيش أمباني ضمن أثري أثرياء الهند.

وتتعاون بيونسيه بحفل الزفاف مع 60 راقصاُ كانوا قد وصلوا قبل ساعات من وصول بيونسيه، وأدت بيونسيه عددا من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل المدعويين.

ومن المقرر أن تغادر الهند بالساعات الأولي من صباح غداً الاثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عددا من الفيديوهات الخاصة بالحفل، وظهرت بيونسيه خلاله بعدد من الإطلالات ولاقت الفيديوهات اعجاب الالاف من متابعي ومحبي النجمة العالمية على مواقع التواصل الإجتماعي.