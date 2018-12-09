بالفيديو.. كواليس دويتو "لعلمك" لمحمد فهيم وشروق الشريف

الفنان محمد فهيم

كتبت - إيمان محمد

يستعد الفنان محمد فيهم لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "لعلمك" ومن المقرر أن يشاركه الغناء بها الفنانة الشابة شروق الشريف،

وذلك إحتفالًا بأعياد الكريسماس، وسوف تُذاع حصريًا عبر إحدى إذاعات الـ fm.

ويشار إلى أن الأغنية كلمات وألحان محمد فهيم وشروق الشريف كما قام فهيم بتوزيعها موسيقيًا، وهي اول إنتاج له في عالم المزيكا.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها كواليس تصوير أغنية "لعلمك"