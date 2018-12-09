مزيج يحيى خليل الموسيقى بأوبرا القاهرة والإسكندرية

يقدم رائد موسيقى الجاز العالمى يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والاسكندرية الاول فى الثامنة مساء الخميس ١٣ديسمبر بالمسرح الصغير والثانى مساء الجمعة ١٤ ديسمبر بمسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " يبدأ به موسمه فى مدينة الثغر .
واعد يحيى برنامجاً متميزا يتضمن عملين يظهرا للنور لأول مرة بأسلوبه الخاص لكل من محمد الموجى وعمار الشريعى الىجانب مجموعة من أشهر أعماله التى تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية منها بحلم فى عالم غريب ، يعيش أهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الأمل ، أميرة ، من غير عنوان والغربة بالاضافة الى مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر
المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مائتي بلد حول العالم .
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