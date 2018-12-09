فن ومشاهير

أمير كرارة يعلن انضمام أحمد عبد العزيز لـ"كلبش3"

0 نشر
0 0

أمير كرارة يعلن انضمام أحمد عبد العزيز لـكلبش3أمير كرارة

أعلن النجم أمير كراره، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، انضمام النجم أحمد عبد العزيز للجزء الثالث من مسلسل كلبش، و الذي سيتم عرضه خلال

ماراثون رمضان المقبل.

و تدور أحداث المسلسل حول عدد من الصراعات التى يتعرض لها سليم الأنصاري في حياته الشخصية بسبب أكرم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

صفوان، ويبدأ فى الكشف عنها، وهو بطولة كل من هشام سليم، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد العوضي، روجينا، هالة فاخر، عمر الشناوي، يسرا اللوزي، دينا، و من ومن تأليف باهر دويدار، و إخراج بيتر ميمى.

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعلن انضمام أحمد عبد العزيز لـ"كلبش3" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى