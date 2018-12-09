أمير كرارة يعلن انضمام أحمد عبد العزيز لـ"كلبش3"

أعلن النجم أمير كراره، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، انضمام النجم أحمد عبد العزيز للجزء الثالث من مسلسل كلبش، و الذي سيتم عرضه خلال

ماراثون رمضان المقبل.

و تدور أحداث المسلسل حول عدد من الصراعات التى يتعرض لها سليم الأنصاري في حياته الشخصية بسبب أكرم

صفوان، ويبدأ فى الكشف عنها، وهو بطولة كل من هشام سليم، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد العوضي، روجينا، هالة فاخر، عمر الشناوي، يسرا اللوزي، دينا، و من ومن تأليف باهر دويدار، و إخراج بيتر ميمى.