بالفيديو .. "ما بكيت" لـ محمد شاكر تحقق 62 ألف مشاهدة

كتبت - إيمان العوضي

حققت أغنية المطرب محمد فضل شاكر "ما بكيت" الـ 62 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام علي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر موقع

الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي كلمات سعيد سرور، ألحان جان صليبا، توزيع بلال الزين، والكليب من إخراج محمودرمزي .

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد شاكر، أغنية "جرعة جرأة" التي طرحها عبر موقع يوتيوب، حازت إعجاب جمهوره وحققت نجاحا كبيرًا، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان محمود أنور، وتوزيع علي أباظة.

