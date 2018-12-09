بالفيديو..آمال ماهر تطرح أحدث أغانيها"بداية بدايتك"

أمال ماهر
طرحت النجمة آمال ماهر، أغنية جديدة بعنوان "بداية بدايتك"، و ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، و ألحان ياسر ماجد، و توزيع طارق مدكور، وهي من ألبوم "أصل الإحساس".
يذكر أن النجمة آمال ماهر أعلنت عن طرح ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، و يعد ألبوم "ولاد النهاردة" آخر ألبومها، و الذي تم طرحه خلال عام 2015 كما ضم عشر أغنيات أشهرهم "سكة السلامة".
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