بالفيديو..آمال ماهر تطرح أحدث أغانيها"بداية بدايتك"

طرحت النجمة آمال ماهر، أغنية جديدة بعنوان "بداية بدايتك"، و ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد

الله، و ألحان ياسر ماجد، و توزيع طارق مدكور، وهي من ألبوم "أصل الإحساس".

يذكر أن النجمة آمال ماهر أعلنت عن طرح ألبومها الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، و يعد ألبوم "ولاد النهاردة" آخر ألبومها، و الذي تم طرحه خلال عام 2015 كما ضم عشر أغنيات أشهرهم "سكة السلامة".